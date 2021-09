P. Diddy (51) mag es offenbar ziemlich exotisch! Der Rapper, der mit bürgerlichem Namen eigentlich Sean Combs heißt, genießt schon länger das süße Leben der Reichen und Schönen. Seit er in den 90er-Jahren seinen Durchbruch als Musiker feierte, zählt er zu den einflussreichsten Künstlern der Szene. Das spiegelt sich natürlich auch in Diddys Geldbeutel wieder, sodass er sich luxuriöse Fashion-Teile leisten kann. Wie Promiflash erfahren hat, gönnte sich der US-Amerikaner zuletzt ein besonders ausgefallenes und vor allem sündhaft teures Kleidungsstück!

Vor Kurzem bestellte P. Diddy eine ziemlich exklusive Jacke des deutschen Designers Leandro Lopes, wie dessen Partner Mohamad Sharif gegenüber Promiflash erklärte. Zustande kam das dank eines Treffens des Marketing-Direktors und dem Musiker in Venedig. Der "No Way Out"-Interpret habe sofort die aktuelle Kollektion von Leandro Lopes gefeiert und deswegen direkt zwei Bestellungen aufgegeben – eine davon besonders ausgefallen: "Er hat eine Python-Jacke in Schwarz komplett aus Pythonleder im Wert von 6.500 Euro bestellt." Doch auch einem Paar Schuhe aus Krokodilleder mit Diamantenschnalle für stolze 34.900 Euro konnte er nicht widerstehen.

Für Sharif sind solche Begegnungen mit den Prominentesten der Welt übrigens schon Alltag geworden. Der Unternehmer reist ständig durch die Gegend, um die Marke Leandro Lopes noch bekannter zu machen. So traf er in der Vergangenheit schon Profiboxer Floyd Mayweather Jr. (44) oder auch Sänger Jason Derulo (31). Sogar Kylie Jenner (24) gehört schon zu den Kunden des Luxuslabels. Bleibt abzuwarten, welcher Hochkaräter sich als Nächstes in Leandro-Lopes-Mode hüllt!

Leandro Lopes Pythonlederjacke von Designer Leandro Lopes für 6.500 Euro

Leandro Lopes Leandro-Lopes-Krokodilsneaker für 34.900 Euro

Privat Mohamad Sharif und Floyd Mayweather

