Ja, auch Kylie Jenner (23) steht auf Luxusmode aus Deutschland! Der Keeping up with the Kardashians-Star ist bekannt dafür, einen ziemlich dekadenten Lifestyle zu haben. Erst kürzlich zeigte sich die Unternehmerin mit einer ihrer neuesten Errungenschaften: Einem Luxusschlitten von Bugatti für rund drei Millionen Euro. Aber auch für Fashion gibt die Mama der kleinen Stormi (2) gut und gerne ein kleines Vermögen aus. Zuletzt gönnte sich Kylie einen extrem edlen Sneaker des deutschen Designers Leandro Lopes – dieser ist mit sage und schreibe mit 240 echten Diamanten besetzt!

Promiflash sprach mit dem Marketing-Direktor des gleichnamigen Luxuslabels, Mohamad Sharif. Dieser erklärte, welches exotische Modell sich die Selfmade-Millionärin bei dem deutschen Designer bestellte: "Es handelt sich um einen Schuh, der aus Pythonleder besteht und eine 18-Karat-Goldschnalle, die mit 240 echten Sechs-Karat-Diamanten bestückt ist." Das Schuhpaar kostet stolze 22.900 Euro – für Kylie sicher ein Schnäppchen.

Doch wie kam der Reality-Megastar überhaupt auf den deutschen Schuhdesigner? Sharif berichtete im Promiflash-Interview: "Der Kontakt ist durch einen Stylisten entstanden, der mehrere US-Künstler betreut und der durch einen unserer Kunden, Jason Derulo, auf uns aufmerksam geworden ist." Auch wenn Lopes einige Luxusmodelle anbiete, sei es dennoch nicht alltäglich, dass so ein teurer Sneaker verkauft werde. "Diese Schuhe sind für jede Größe auf ein Paar limitiert. Aktuell produzieren wir zum Beispiel ein Paar High-Top-Sneaker, das einen Wert von 169.000 Euro hat, für einen sehr bekannten Promi", gab Sharif bekannt. Noch könne er allerdings nicht verraten, um welchen Star es sich dabei handle.

Aufgrund der aktuellen Gesundheitslage konnten Lopes und Sharif Kylie ihre neueste Errungenschaft allerdings nicht persönlich vorbeibringen. Bei anderen großen Stars wie Box-Legende Floyd Mayweather Jr. (43) hatten sie das in der Vergangenheit gemacht. Doch auch andere bekannte Namen wie die Rapper Lil Pump (20) oder Offset (28) und Kicker wie Jérôme Boateng (32), Franck Ribéry (37) oder Lionel Messi (33) gehören zum Kundenstamm des exklusiven Labels.

Leandro Lopes Leandro-Lopes-Edelsneaker für über 20.000 Euro

Instagram / kyliejenner "Keeping Up with the Kardashians"-Star Kylie Jenner

Leandro Lopes Die Goldschnalle mit 120 Diamenten an Kylie Jenners neuestem Leandro-Lopes-Sneaker

Privat Mohamad Sharif, Floyd Mayweather Jr. und Leandro Lopes in Los Angeles

