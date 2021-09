Läuft da was zwischen Andrej Mangold (34) und Jenefer Riili? Der ehemalige Bachelor und die einstige Berlin - Tag & Nacht-Darstellerin lernten sich während der diesjährigen Staffel Kampf der Realitystars kennen. Dort schien vor allem Chris Broy ziemlich an der jungen Mutter interessiert zu sein. Jetzt sieht es allerdings ganz danach aus, als würde auch Andrej sein Glück bei ihr versuchen wollen.

Auf Instagram kommentiert der einstige Rosenkavalier seit mehreren Wochen fleißig die Beiträge von Jenefer. Als sie im August ihren neuen Haarschnitt präsentierte, schrieb er: "Sehr nice, Girl", gefolgt von einem Feuer-Emoji. Vor wenigen Tagen teilte die Studentin dann Bilder von ihrem Trip ins Pariser Disneyland. Andrej ließ seine "Kampf der Realitystars"-Mitstreiterin wissen: "Geil! Nächstes mal dann nach Orlando. Das ist noch mal eine ganz andere Liga!" Jenefer verriet, sie habe sich genau das als nächstes Ziel gesetzt. Da ließ es sich der Ex-Basketballer nicht nehmen, sich zu der Reise einzuladen. "Komme mit, kenne mich da aus", antwortete der frühere Sommerhaus-Teilnehmer mit einem grinsenden Emoji.

An den Fans geht der kleine Cyber-Flirt nicht vorbei – sie spekulieren, ob zwischen den beiden Realitystars womöglich etwas läuft. "Da geht doch was. Wir merken doch die Vibes zwischen euch", verkündet eine Abonnentin. Ein anderer Fan merkt an: "Andrej, du kommentierst ja echt alles sofort und als Erster. Ich denke, du stehst auf Jenefer. Ihr passt auch sehr gut zusammen."

Anzeige

Instagram / jenefer_riili Jenefer Riili im Disneyland Paris

Anzeige

Instagram / dregold Ex-Bachelor Andrej Mangold auf Mallorca

Anzeige

Instagram / jenefer_riili Jenefer Riili, Influencerin

Anzeige



Tipps für Promiflash? Einfach E-Mail an: tipps@promiflash.de