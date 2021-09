Anscheinend läuft da doch mehr zwischen den Beauty & The Nerd-Kandidaten Wiktoria und Luca! In der Show waren die zwei ein eingespieltes Team – und bauten schnell eine emotionale Bindung zueinander auf. So kuschelten der Cosplay-Fan und die Beauty bereits in der ersten Nacht miteinander. Während einer Challenge kam es sogar zum Kuss. Daher spekulierten die Fans immer wieder über eine mögliche Romanze: In der Wiedersehensshow kamen dann einige überraschende Dinge ans Licht...

Auf die Frage des Moderators Christian Düren, ob sich da mehr angebahnt haben könnte, erklärte Wika sichtlich nervös: "Ich habe bei 'Beauty & The Nerd' gelernt: Aussehen ist wirklich nicht alles. Wir sind beide nicht abgeneigt. Ich bin ehrlich." Und auch Luca schien sich offenbar mehr vorstellen zu können: "Ich bin nicht verliebt, aber auf die Frage, ob ich es mir in Zukunft vorstellen kann – ich sage nicht Nein, wenn es auf mich zukommt", gab er zu. Trotz allem beteuerten die beiden: Es lief nichts zwischen ihnen – bis auf einen kleinen Knutscher...

Während Wika jegliche Zärtlichkeiten dementierte, packte Luca dann aber doch aus. Nach der Show soll es einen Kuss im Taxi gegeben haben: "Ich wollte ihr einen Kuss auf die Wange geben, wie wir es sonst auch immer getan haben. Aus dem Kuss auf die Wange wurde dann im Endeffekt ein kleines Küsschen auf den Mund", schilderte der Medieninformatikstudent. Eine gewisse Anziehung scheint also tatsächlich vorhanden zu sein.

Instagram / therealwika_ Wiktoria, "Beauty & The Nerd"-Kandidatin 2021

Instagram / luca_mettsias "Beauty & The Nerd"-Kandidat Luca im Mai 2020

Beauty & The Nerd, ProSieben Luca, "Beauty & The Nerd"-Teilnehmer 2021

