Karin bricht ihr Schweigen! Die 62-Jährige bewarb sich bei Bauer sucht Frau International, um den Kaffeebauer Werner näher kennenzulernen. In der gemeinsamen Hofwoche schienen sie sich bestens zu verstehen – es gab sogar einen Kuss. Doch noch bevor die erste Folge mit den beiden ausgestrahlt wurde, machte eine traurige Nachricht die Runde: Werner ist im Alter von 64 Jahren an den Folgen seiner Krebserkrankung gestorben. Heute hätte er seinen 65. Geburtstag gefeiert. Aus diesem Grund widmete Karin ihm nun liebevolle Worte.

In ihrer Instagram-Story schrieb die Mutter einer Tochter: "Lieber Werner, egal, wo du heute bist. Ich hätte dir noch viel zu sagen. Heute, an deinem Geburtstag denke ich an unsere schöne Zeit." Dazu teilte sie einen Spruch, der besagt, dass es Menschen gebe, die verzaubern, einfach weil sie da seien. Es ist das erste Mal, dass Karin sich zu Werners Tod geäußert hat.

Wie es mit den beiden nach der Hofwoche weiterging, ist noch ungewiss. Die Fans hätten dem Südafrikaner und der Hessin zumindest ein Happy End gewünscht. "Schon traurig mit Werner. Aber ich glaube, er hatte noch eine ganz tolle Zeit", betonte zum Beispiel ein Zuschauer auf Twitter.

