Dagi Bees (26) Babybauch wächst und wächst! Anfang August ließ die YouTuberin die Bombe platzen und verkündete mit einem niedlichen Video: Sie und ihr Mann Eugen Kazakov (27) werden zum ersten Mal Eltern. Seitdem lässt sie ihre Follower eifrig an der Schwangerschaft teilhaben. Von Schwangerschaftswehwehchen bis zu ihren Gedanken über die anstehende Geburt lässt die Influencerin ihre Fans alles wissen. Auch ihren Babybauch präsentiert die Beauty gerne im Netz. Auch nun zeigte Dagi wieder, wie schnell ihr ungeborenes Baby größer wird.

Via Instagram teilte die 26-Jährige den süßen neuen Schnappschuss. Darauf wird der Körper der Beauty eigentlich durch einen gemütlichen, orangenen Jogginganzug verdeckt. Doch Dagi hebt den Pullover an und enthüllt damit ihren Babybauch, auf den sie liebevoll ihre Hand legt. Dazu postete die Blondine drei orangene Herz-Emojis und verriet, dass sie bereits in der 26. Schwangerschaftswoche ist.

In der Kommentarspalte schwärmen neben ihren Fans auch Familienmitglieder der werdenden Mutter von dem Schnappschuss. "Meine zwei Engel", kommentierte der Kindsvater höchstpersönlich. Auch Dagis Schwester Leni Marieee (16) gibt sich emotional. "Ich kann nicht mehr!", schrieb die angehende Tante gerührt.

Instagram / dagibee Eugen Kazakov und Dagi Bee, Social-Media-Stars

Instagram / dagibee Dagi Bee, YouTube-Star

Instagram / lenimariee Dagi Bee und Leni Mariee im Juni 2020

