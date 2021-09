Lena Schiwiora macht den Love Island-Couple-Check. Bei der Influencerin hat es in dem Kuppelformat leider nicht mit der großen Liebe geklappt. Ihr war in der Villa alles zu viel geworden, sodass sie sich dazu entschied, ihre Koffer zu packen und die Show freiwillig zu verlassen. Bei ihren einstigen Mitstreitern scheint es dagegen besser zu laufen – Martin Fuhsy und Andrina Santoro sowie Robin Widmann und Jessica Gjata näherten sich inzwischen weiter an. Doch welches TV-Pärchen hat Potenzial, bis zum Ende zusammenzubleiben?

Im Promiflash-Interview erzählte Lena: "Meine erste Intention sagt mir, dass Martin und Andrina (28) bis zum Schluss dort drin bleiben, weil ich bei Robin und Jess noch unsicher bin." Alle anderen Islander sind momentan offiziell Single – allerdings nur noch bis zur nächsten Paarungszeremonie. Dann suchen auch sie sich einen neuen Kandidaten aus, mit dem sie vercoupelt sein möchten.

Vielleicht suchen sich dann auch Robin und Jess einen neuen Show-Partner. Denn Lena hatte offenbar schon einen richtigen Riecher: Bei den beiden kriselte es in der vergangenen Folge gewaltig. Der 24-Jährige erklärte, dass er sich von der DJane körperlich nicht ganz angezogen fühle. Diese wirkte daraufhin sehr verletzt. "Jetzt tut es weh. Ich bleibe für immer Single", klagte sie gegenüber ihren Mitstreiterinnen Andrina und Lisa-Marie Gaul.

"Love Island – Heiße Flirts und wahre Liebe", immer montags bis freitags und sonntags um 22:15 Uhr bei RTLZWEI.

