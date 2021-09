Gigi Hadid (26) und Kendall Jenner (25) sorgten auf der New York Fashion Week für einen absoluten Wow-Moment! Die beiden Topmodels sind schon seit Jahren befreundet: Immer wieder werden die zwei Beautys zusammen auf Partys oder beim Abhängen gesichtet. Aber auch beruflich machen die Freundinnen häufiger mal gemeinsame Sache. Nun strahlten Gigi und Kendall Seite an Seite auf dem Laufsteg!

Das Power-Duo präsentierte auf der New York Fashion Week die neuesten Kreationen des Modedesigners Michael Kors. Die zwei glänzten in glamourösen schwarzen Roben, Kendall trug gleich zwei verschiedene Looks. Ihr erstes Outfit bestand aus einem eleganten Rock und einem schlichten BH, das zweite war etwas glamouröser: Die Brünette flanierte in einem glitzernden Paillettenkleid mit sexy Cut-outs über den Catwalk.

Das Spektakel ließen sich diverse Stars nicht entgehen: Unter anderem verfolgten Pretty Little Liars-Star Lucy Hale (32), Sängerin Hailee Steinfeld (24) und Schauspielerin Kate Hudson (42) die Show mit großem Interesse.

Anzeige

Getty Images Gigi Hadid im September 2021 in New York City

Anzeige

Getty Images Kendall Jenner im September 2021 in New York City

Anzeige

Getty Images Sabrina Carpenter, Olivia Holt und Lucy Hale bei der Michael-Kors-Fashionshow 2021

Getty Images Renee Elise Goldsberry, Jane Krakowski, Dove Cameron, Hailee Steinfeld und Kate Hudson

Getty Images Michael Kors im Oktober 2019 in New York City

Anzeige



Tipps für Promiflash? Einfach E-Mail an: tipps@promiflash.de