Ist G-Eazy (32) wieder verliebt? Eigentlich standen bei dem Musiker und Schauspielerin Ashley Benson (31) alle Zeichen auf Liebe – doch im vergangenen Februar war zwischen den beiden nach neun Monaten alles vorbei. Oder etwa nicht? Im Frühjahr schienen sie wieder auf Annäherungskurs zu sein, im Mai wurden sie zuletzt beim gemeinsam Dinieren erwischt. Doch hat die romantische Reunion womöglich doch nicht geklappt? Zumindest knutschte G-Eazy nun mit einer Frau, bei der es sich definitiv nicht um Ashley handelt!

Vor ein paar Tagen war der Künstler mit einer brünetten Schönheit in New York in einem Restaurant. The Sun liegen die Bilder vor – und die sind eindeutig: G-Eazy scheint mit der Unbekannten anzubandeln. Nicht nur, dass sich die beiden vertraut im Arm liegen, als sie die Straße runterlaufen – nach dem Essen geben sie sich über den Tisch hinweg einen innigen Kuss. Die Identität der Frau ist bis dato nicht gelüftet.

Doch nicht nur der 32-Jährige gerät mit seinem Liebesleben erneut in die Schlagzeilen – auch seine Ex Ashley scheint an der Flirtfront Erfolg gehabt zu haben. Im vergangenen Juni wurde sie total verschmust bei einem Date in West Hollywood gesichtet. Bei ihrer Begleitung soll es sich laut Daily Mail um den Produktionsassistenten Colby Ammerman gehandelt haben.

Photographer Group/MEGA Ashley Benson und G-Eazy im Februar 2021

Getty Images G-Eazy, Rapper

Getty Images Ashley Benson, April 2009

