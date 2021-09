Was ist los mit Laura Morante (30)? Vor Kurzem war die ehemalige Are You The One?-Kandidatin noch bei Kampf der Realitystars zu sehen. An der Seite ihres Liebsten Mike Heiter (29) kämpfte die Influencerin tapfer um den Sieg. Inzwischen sind jedoch beide aus dem Wettstreit ausgeschieden und zurück aus Thailand – dennoch wurde es auch auf Social Media ungewohnt ruhig um die Blondine. Nun meldet Laura sich bei ihren Followern und erklärt den Grund für die Netzpause: Sie fühle sich momentan "gar nicht gut".

In ihrer Instagram-Story wendet sich die 30-Jährige an ihre Community und entschuldigt sich zunächst für die lange Abwesenheit. "Mir geht es im Moment gar nicht gut", erklärt die Reality-TV-Teilnehmerin. Von dieser Seite kenne sie sich selbst kaum. "Ich bin eigentlich eine sehr starke Person und vergesse vielleicht auch mal, dass ich auch nur ein Mensch bin – was mir dann vielleicht auch mal das Genick brechen kann", schildert Laura offen. Schon bald wolle sie mehr dazu mit ihren Fans teilen: "Ich hoffe, das bis nächste Woche alles besser wird. Dann schaffe ich es bestimmt auch, darüber zu sprechen – ohne zusammenzubrechen."

Besorgte Follower vermuten nun Probleme mit ihrem Partner Mike. In dieser Hinsicht will Laura ihre Fans aber beruhigen. In ihrer Beziehung laufe alles bestens. "Mike ist der beste Partner, den man sich wünschen kann! Er hilft und unterstützt mich in jeder Situation", versichert sie.

Anzeige

Instagram / lauramorante___ Mike Heiter und Laura Morante

Anzeige

Instagram / lauramorante___ Laura Morante, Reality-TV-Bekanntheit

Anzeige

Instagram / mikeheiter13 Laura Morante und Mike Heiter im März 2021

Anzeige



Tipps für Promiflash? Einfach E-Mail an: tipps@promiflash.de