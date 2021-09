Ob das der Beginn einer wunderbaren Freundschaft ist? Salma Hayek (55) und Angelina Jolie (46) standen in den vergangenen zwei Jahren für den neuen Film der Marvel-Reihe "Eternals" vor der Kamera – der mit Spannung erwartete Blockbuster kommt im November in die deutschen Kinos. Abseits der Filmkameras und im Kreise ihrer Familie feierte Salma am 2. September ihren 55. Geburtstag. Aber Moment mal! Wer war bei der Feier denn noch mit dabei? Auch ihre Schauspiel-Kollegin Angelina war einer der Gäste!

Auf ihrer Instagram-Seite teilte Salma ein Video von sich und ihren Gästen. Darin muss sie gemäß einer mexikanischen Tradition ihr Gesicht in die Geburtstagstorte stecken und einen Bissen davon essen. Eine gut gelaunte Runde feuert die 55-Jährige bei ihrer Aktion an – neben Salma sitzt auf der einen Seite ihr Bruder und auf der anderen die grinsende "Salt"-Darstellerin! "Mein Bruder und ich versuchen, Angie die mexikanische Mortida (auf Deutsch: "Biss") beizubringen", witzelt das Geburtstagskind über das fröhliche Beisammensein.

Angelina selbst hatte bereits vor wenigen Monat Grund zum Feiern: Im Juni wurde die sechsfache Mutter 46 Jahre alt. Doch statt mit Freunden auf den Putz zu hauen, hatte sie eine kleinere Runde als Begleitung gewählt: Gemeinsam mit fünf ihrer Kids besuchte sie ein Restaurant in Los Angeles.

Alberto E. Rodriguez/Getty Images for Disney "The Eternals"-Cast und Crew bei der Comic-Con in San Diego

Instagram / salmahayek Salma Hayek im Juli 2020

Lumeimages / MEGA Angelina Jolie mit ihren Kindern bei der "Dumbo"-Premiere im März 2019

