Kann sich Dennis Felber nicht entscheiden? Der Fitnesstrainer möchte bei Love Island die große Liebe finden. Damit scheint er sich allerdings etwas schwerzutun – zumindest verliefen all seine bisherigen Flirts im Sande: Andrina Santoro (28) wies er ab, weil er Interesse an Lena Schiwiora hatte, mit Lisa war er nicht ganz auf einer Wellenlänge und Isabell Kremer erteilte er eine Abfuhr, weil es ihm zu schnell ging. Die Zuschauer sind davon nun mächtig genervt!

Auf Twitter häufen sich die Kommentare verärgerter Zuschauer. "Dennis mit mehr Körben als Nowitzki", schrieb einer von ihnen. Ein anderer meinte: "Dennis ist bei 'Love Island' irgendwie total fehl am Platz." Außerdem können einige User nicht verstehen, warum der 22-Jährige erst Isabell abblitzen lässt und dann trauert, weil diese in Robin Widmann scheinbar einen neuen Flirt-Partner gefunden hat. "[Das] ist doch nicht dein Ernst", lautete nur einer dieser Anmerkungen.

Vor Beginn der Dreharbeiten hatte Dennis gegenüber Promiflash bereits betont, dass er etwas Angst habe, in der Show nicht die passende Partnerin zu finden. Dennoch hatte er auch große Hoffnung, dass eine Dame für ihn dabei ist: "Für mich ist es wichtig, dass eine Frau sportlich ist und eine schlanke Figur hat. Mir ist auch eine gute Ausstrahlung wichtig. Ich glaube aber jede Frau, die in der Show mitmacht, hat diese Merkmale, sonst würde sie ja gar nicht mitmachen dürfen." Am Ende entscheide aber sowieso der Charakter.

“Love Island – Heiße Flirts und wahre Liebe”, immer montags bis freitags und sonntags um 22:15 Uhr bei RTLZWEI.

RTL2 Die "Love Island"-Teilnehmer Dennis und Isabell

RTLZWEI / Thomas Reiner "Love Island"-Couple Dennis und Andrina

RTLZWEI Lena und Dennis, Kandidaten bei "Love Island" 2021

