Sie macht eine richtige Ansage! Das Ziel von Love Island ist zwar, dass so viele glückliche Paare wie möglich zusammenkommen – doch bei der aktuellen Staffel herrscht eher eine Liebes-Flaute anstatt die großen Gefühle! Als einziges stetiges Couple scheint Andrina Santoro (28) mit Martin Fuhsy happy zu sein. Neu am Turteln sind auch Robin Widmann und Isabell Kremer. Alle anderen Kandidaten weckten allerdings den Ärger der Moderatorin. Sylvie Meis (43) machte den Islandern jetzt Feuer unter dem Hintern!

"Ihr macht mich alle fertig – positiv und auch ein bisschen negativ", erklärt Sylvie sauer. In der Villa seien der gebürtigen Niederländerin zufolge so viele hübsche Frauen und gut aussehende Männer. "Da muss doch was gehen", macht sie den Islandern Mut. Daher stand auch wieder eine Paarungszeremonie an. Vor dieser betont die 43-Jährige: "Wir brauchen Couples, echte Couples, mit echten Gefühlen!"

Vor der Neu-Vercouplung bekommt vor allem Dennis Felber von Sylvie sein Fett weg! Er machte in den vergangenen Tagen vor allem dadurch auf sich aufmerksam, dass er mehrere Körbe an die Damen verteilte. "Dennis, jedes Mal sagst du, du brauchst mehr Zeit", schimpft Sylvie mit dem Hottie.

"Love Island – Heiße Flirts und wahre Liebe", Montag, 30. August, um 20:15 Uhr und ab 31. August immer montags bis freitags und sonntags um 22:15 Uhr bei RTLZWEI.

