Auf Love Island werden endlich wieder Pärchen gebildet! Seit der letzten Paarungszeremonie ist auf der Liebesinsel einiges passiert. So hat Singlelady Lena Schiwiora das TV-Format freiwillig verlassen. Dafür bewohnen Love Island jetzt zwei neue Kandidaten: Kinan und Kendra – daher wird besonders spannend, mit wem die Neuzugänge ein Couple bilden. Jetzt rief Moderatorin Sylvie Meis wieder zur Paarungszeremonie auf: Promiflash fasst euch zusammen, wer jetzt mit wem vercoupelt ist!

Zwei Couples schienen die Fans nicht besonders überrascht zu haben. Martin Fuhsy entschied sich für Andrina Santoro (28). Außerdem deutete sich in den letzten Tagen schon an, dass auch Robin Widmann und Isabell Kremer perfekt miteinander zu harmonieren scheinen. Es kam sogar schon zu einem Kuss. "Manchmal ist es auf Umwegen, dass man sich näher kennenlernt", schmunzelte der 22-Jährige. Jannik wählte hingegen die DJane Jessica Gjata. "Ich entscheide mich für eine Person, die mir in schwierigen Situationen oft zur Seite gestanden hat", erklärte der Hottie. Für Domenik Forster fiel die Wahl auf Neuzugang Kendra Bay.

Für eine Überraschung sorgte Dennis Felber. Während seiner Zeit in der Villa verteilte der Muskelmann bereits einige Körbe, so auch eigentlich an Lisa-Marie Gaul. Aber jetzt entschied sich Dennis doch für Lisa. Besonders happy schien die Blondine nicht darüber zu sein. "Jeder würde wissen, wenn ich jetzt ja sage, ich bin mega-glücklich, dass das nicht ich wäre", erklärte sie. Das letzte Couple bildeten Kinan Wahbeh und Selina Riarova. Wer ist aktuell euer Lieblingspärchen? Stimmt unten ab!

"Love Island – Heiße Flirts und wahre Liebe", Montag, 30. August, um 20:15 Uhr und ab 31. August immer montags bis freitags und sonntags um 22:15 Uhr bei RTLZWEI.

RTLZWEI Martin Fuhsy und Andrina Santoro bei "Love Island"

RTLZWEI "Love Island"-Teilnehmer 2021: Isabell Kremer und Robin Widmann

RTLZWEI Jessica Gjata und Jannik bei "Love Island"

RTLZWEI "Love Island"-Teilnehmer Kendra Bay und Domenik Forster

RTLZWEI Dennis Felber und Lisa-Marie Gaul bei "Love Island"

RTLZWEI "Love Island"-Kandidaten: Selina Riarova und Kinan Wahbeh

