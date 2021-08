Janine Christin Wallat (26) ist im Endspurt ihrer Schwangerschaft! Vor ein paar Monaten verkündete die ehemalige Bachelor-Kandidatin, die sich durch ihren Liebesbrief an Daniel Völz (36) einen Namen gemacht hat, dass sie zum ersten Mal Mutter wird. Die Identität des Vaters hält sie geheim. Mittlerweile ist Janine schon in der 36. Schwangerschaftswoche. Jetzt ist sie der Geburt noch einen Schritt nähergekommen – sie hatte einen der letzten Arztbesuche.

Janine war am Mittwoch beim letzten Ultraschalltermin vor der Geburt, doch ihr ungeborenes Baby war wie schon so häufig kamerascheu. "Leider mit dem Kopf wieder Richtung Rücken. Da möchte jemand seinen Eltern die Überraschung nicht nehmen", schrieb die Beauty zu einem Ultraschallvideo in ihrer Instagram-Story. Sie könne gar nicht wirklich begreifen, wie schnell die Zeit verging: "Unfassbar, wie aus einer kleinen Erbse ein Mensch entstanden ist."

Über die Geburt und die Zeit danach hat sich Janine schon viele Gedanken gemacht. Sie will das Baby auf jeden Fall natürlich zur Welt bringen und ihm dann auch die Brust geben. "Ich würde es gerne probieren, zu stillen und hoffe natürlich, dass auch alles so klappt, wie ich mir das vorstelle", erzählte sie im Gespräch mit Promiflash. Welches Geschlecht ihr Nachwuchs hat, verriet sie noch nicht.

