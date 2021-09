Fiona Erdmann (33) ist zurück in ihrer sonnigen Wahlheimat! Schon seit einigen Jahren lebt die ehemalige Germany's next Topmodel-Kandidatin in Dubai und hat dort eine Familie gegründet. Im August zog es das Model aber doch mal wieder nach Deutschland – zumindest für eine Weile. Samt ihrem Mann und dem gemeinsamen Sohn Leo genoss sie einen Heimaturlaub. Für den Kleinen war es sogar das erste Mal, dass er deutschen Boden unter den Füßen hatte. Nun hieß es aber schon wieder Abschiednehmen: Fiona ist wieder in Dubai angekommen.

Via Instagram meldete sich die 33-Jährige nach ihrer Rückkehr bei den Fans. "Die drei Wochen in Deutschland waren für mich nicht nur extrem emotional, schön und ereignisreich, sondern auch wahnsinnig aufschlussreich", ließ Fiona ihre Reise Revue passieren. Die Zeit habe vor allem ihren Mann, sie und ihren Sohn als Familie extrem zusammengeschweißt. Trotzdem ist die Influencerin froh, wieder in den Vereinigten Arabischen Emiraten zu sein: "So sehr ich es in Deutschland genossen habe, umso glücklicher bin ich, dass wir wieder zurück in Dubai sind."

Eine dauerhafte Rückkehr nach Deutschland steht momentan offenbar nicht zur Debatte. "In den letzten vier Jahren habe ich mich so an meine Wahlheimat gewöhnt, dass ich mir aktuell nicht vorstellen könnte, wieder in Deutschland zu wohnen", erklärte die Beauty. Ein Urlaub oder ein kurzer Aufenthalt seien definitiv angenehm, doch ihr Hauptwohnsitz bleibe nun mal in Dubai.

