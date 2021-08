Frühlingsgefühle bei Bauer sucht Frau International. In dem Kuppelformat scheint Bauer Herbert in seiner Petra die Richtige gefunden zu haben – davon ist der Ungarn-Auswanderer jedenfalls überzeugt. Seine zweite Hofdame Ilka schickte er deshalb bereits nach Hause. Aber geht Herbert seine Romanze zu stürmisch an? Nach nur wenigen gemeinsamen Tagen gesteht er Petra schon seine Liebe – ganz zu ihrer Überraschung.

Bereits kurz nach Ilkas Abschied schwärmt der Bauer im Einzelinterview: "In Petra bin ich natürlich nicht verknallt, ich bin richtig verliebt. Wie so ein aufgehender Stern. Keine Worte." Abends kuscheln die beiden dann gemeinsam vor dem prasselnden Kaminfeuer. Dabei platzt Herbert ein "Ich liebe dich" heraus – gefolgt von einem etwas peinlichen Moment zwischen den beiden. Denn Petra wirkt leicht entsetzt und quittiert die Liebesbekundung lediglich mit einem knappen "Mhm". Später im Einzelinterview verrät sie: "Als er gesagt hat 'Ich liebe dich', da blieb mir ein bisschen die Luft weg, weil das so starke Worte sind."

Auch Herbert scheint klar zu sein, dass seine Liebesbeteuerung vielleicht ein bisschen vorschnell war. Doch die Worte kamen offenbar von Herzen: "Ich habe gar nicht groß darüber nachgedacht, weil es schon ewig her ist, dass ich zu jemandem gesagt habe 'Ich liebe dich'. [...] Ich kann die Gefühle, die mir durch den Kopf gehen, nicht beschreiben. Ich bin einfach verliebt." Petra scheint dem gebürtigen Bayern seinen Gefühlsausbruch aber nicht weiter übel zu nehmen. Nach einem kleinen Scherz von Herbert ist die Stimmung bei ihrem Kamin-Date schnell wieder ausgelassen und die Kuschel-Session geht weiter.

