Lucy Hellenbrecht (22) ist wieder in festen Händen. Die ehemalige Germany's next Topmodel-Kandidatin hat bereits vor einigen Wochen bekannt gegeben, dass sie einen neuen Mann an ihrer Seite hat. Um wen es sich bei dem Glücklichen handelt, wollte sie aber zunächst noch für sich behalten. Nun hat das Versteckspiel aber ein Ende: Im Promiflash-Interview stellt Lucy ihren Freund jetzt vor.

Der Mann, der das Herz der Blondine erobern konnte, heißt Nikita Vdovicenko, ist 20 Jahre alt und studiert Wirtschaftsinformatik in einem dualen Studium. "Also an sich wenig kreativ. Da fragt man sich vielleicht, wie ich Lucy als Informatikstudent kennengelernt habe", meint er beim Promiflash-Interview im Grimm's Hotel am Potsdamer Platz in Berlin. Das Kennenlernen hat etwas mit Nikitas Hobby zu tun. Nebenher jobbt er nämlich als Fotograf. "Mal steht Lucy vor der Kamera oder sonst wer, jetzt in letzter Zeit meistens Autos und kürzlich auch eine Hochzeit, also das ist relativ unterschiedlich", erklärt er.

Dass sie nicht lange warten wollte, bis sie Nikita ihren Fans vorstellt, stand für Lucy schnell fest. "Ich habe keine Lust auf Versteck- und/oder Ratespiele", machte sie bereits im August deutlich. Habt ihr mitbekommen, dass Lucy wieder verliebt ist? Stimmt ab!

