Für Justin Bieber (27) und seine Frau Hailey (24) war die Met Gala eine große Premiere! Während der Musiker am vergangenen Montag erstmals seit sechs Jahren wieder an dem Megaevent teilnahm, zählt seine Liebste schon seit Jahren zu den Stammgästen. Doch die diesjährige Veranstaltung wird den Turteltauben sicherlich für immer in ganz besonderer Erinnerung bleiben: Zum ersten Mal besuchten Justin und Hailey die Gala gemeinsam als Paar!

Auf dem roten Teppich zogen die beiden mal wieder alle Blicke auf sich. Kein Wunder, denn Justin und Hailey hatten sich für die Veranstaltung mächtig in Schale geworfen: Die Influencerin trug ein tief ausgeschnittenes, schwarzes Kleid und rundete ihren Look mit einer dazu passenden Sonnenbrille ab. Der 27-Jährige hingegen entschied sich für einen schwarzen Anzug, ein weißes Hemd und eine Krawatte.

Bereits im Jahr 2019 hatte die Blondine mit ihrem Outfit auf dem Event zahlreiche Fans begeistert: Damals war Hailey in einem rosafarbenen, maßgeschneiderten Kleid von Alexander Wang (37) auf dem Red Carpet erschienen. Der tiefe Rückenausschnitt gewährte dabei freie Sicht auf einen G-String mit einem silberfarbenen Logo.

Anzeige

Getty Images Justin Bieber mit seiner Frau Hailey bei der Met Gala im September 2021

Anzeige

Getty Images Justin Bieber mit seiner Frau Hailey bei der Met Gala im September 2021

Anzeige

Getty Images Hailey Bieber bei der Met Gala 2019

Anzeige



Tipps für Promiflash? Einfach E-Mail an: tipps@promiflash.de