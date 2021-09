Dieses Versteckspiel war nicht erfolgreich! Seit ein paar Wochen halten sich hartnäckig die Gerüchte um Channing Tatum (41) und Zoe Kravitz (32). Gleich dreimal wurden der Schauspieler und das Model zusammen auf den Straßen New Yorks gesichtet – und das sichtlich vertraut und happy. Ihre vermeintliche Romanze machen die Promis allerdings nach wie vor nicht publik – stattdessen versuchen sie unter dem Radar zu bleiben. Das hat bei der diesjährigen Met Gala allerdings so gar nicht funktioniert!

Den roten Teppich des Events in New York betraten die beiden getrennt – auch vor den vielen Fotografen präsentierten sie ihre Outfits alleine. Doch das durchsichtige Dress der Schauspielerin von Saint Laurent rückte bei dem Bild, das Just Jared vorliegt, in den Hintergrund: Am Ende des Abends verließen sie zusammen die Veranstaltung – und dachten wohl, dass sie dabei unbemerkt blieben. Doch ein Foto hielt fest, wie sie nebeneinander herlaufen.

Ein People-Insider plauderte Anfang des Monats ein paar Details ihrer Beziehung aus: So würden die Stars ganz normale Aktivitäten wie Fahrradfahren und Essengehen zusammen genießen – und dabei langsam, aber sicher "unzertrennlich" werden. "Sie sehen sehr glücklich aus. Sie haben diese süße und flirtige Chemie", teilte die Quelle ihre Beobachtungen.

Getty Images Zoe Kravitz bei der Met Gala 2021

Getty Images Channing Tatum bei der Met Gala 2021

Getty Images Zoe Kravitz

