Süße Neuigkeiten von Kate Hudson (42): Die Schauspielerin wagt sich erneut vor den Traualtar – sie ist mit ihrem Partner Danny Fujikawa (35) verlobt! Das verkündet die "Bride Wars"-Darstellerin ihren Fans am Montag via Instagram. Zu einem Kuschelfoto mit ihrem Schatz schrieb die dreifache Mutter simpel: "Los geht's!" und versah den Beitrag mit einem Braut- und einem Bräutigam-Emoji. Zahlreiche Fans und Freunde, unter ihnen Erin und Sara Foster (40), gratulierten in den Kommentaren zu dem Kniefall.

Anzeige

Anzeige



Tipps für Promiflash? Einfach E-Mail an: tipps@promiflash.de