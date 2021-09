Wenn das nicht mal ein entspannter Mama-Alltag ist! Schon Ende August gab es die ersten Gerüchte, dass Georgina Fleurs (31) Baby das Licht der Welt erblickt hat. Wenige Tage später bestätigte die frühere Bachelor-Teilnehmerin die Geburt und teilte sogar erste Fotos ihres kleinen Sonnenscheins. Von Stress im neuen Leben mit Baby fehlt aber offenbar jede Spur – Georgina meistert alles super. Dabei könnte unter anderem hilfreich sein, dass das Neugeborene der TV-Bekanntheit fast den ganzen Tag schläft.

"Mein Baby ist Dornröschen. Ich bin den ganzen Tag mit meinem Baby im Arm am Chillen und Schlafen. Das Geile ist: Mein Baby ist ein 21-Stunden-Schlafbaby", schwärmte die 31-Jährige am Wochenende auf ihrem Instagram-Kanal. Sie war sich sicher, dass die kleine Maus sich den Schlafmodus von ihrer Mama abgeguckt hat. Das Baby habe quasi seinen eigenen Tagesrhythmus gefunden, der perfekt zu dem ihren passt. "Sie lächelt, wacht auf, möchte was essen und möchte weiterschlafen", berichtete Georgina. "Das kommt Mama zugute, denn wir können einfach den ganzen Tag schlafen. Das ist so schön", erzählte sie weiter.

Das It-Girl ist von seiner Tochter sowieso hin und weg. Schon kurz nach der Geburt hatte Georgina offenbart, wie unfassbar groß ihre Freude ist. "Ich bin überwältigt und voller Glück! Alles andere scheint jetzt so unbedeutend! Ich bin so überglücklich und erfüllt mit meinem Baby", schrieb sie in einem Social-Media-Post.

