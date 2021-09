Erwarten Justin (27) und Hailey Bieber (24) etwa ihr erstes gemeinsames Kind? Diese Frage haben sich nach der diesjährigen Met Gala mal wieder einige Fans gestellt! Der Grund: Beim Posieren mit seiner Göttergattin auf dem roten Teppich hat der Erfolgssänger seine Hand auf ihren Bauch gelegt – wollte er damit etwa ein heimliches Zeichen setzen, dass hier ein Baby heranwächst? Ein Vertrauter der Biebers sorgt nun für Klarheit.

Gegenüber TMZ betonte ein Insider jetzt: Hailey soll definitiv nicht schwanger sein! Aber was sollte dann die verdächtige Geste? Laut der Quelle soll es sich dabei um eine völlig "unschuldige" Aktion gehandelt haben. Justin und Hailey hätten sich nichts weiter dabei gedacht.

In der The Ellen DeGeneres Show betonte Justin vergangenes Jahr, dass er und Hailey mit der Kinderplanung noch mindestens warten wollen, bis das Model sich einige Karrierewünsche erfüllt hat. Anschließend wollen sie aber offenbar so richtig loslegen: "Ich hätte am Liebsten ein ganzes Rudel", erklärte der 27-Jährige lachend.

Instagram / justinbieber Justin Bieber mit Ehefrau Hailey und seiner Schwester Bay

Instagram / justinbieber Justin und Hailey Bieber im Juni 2021

Getty Images Justin Bieber und seine Frau Hailey auf dem roten Teppich

