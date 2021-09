Endlich bekommen Royal-Fans wieder die Herzogin zu Gesicht! Um Prinz William (39) und Herzogin Kate (39) war es in den vergangenen Wochen etwas still. Der Grund: Die britischen Royals haben sich eine kleine Sommerpause gegönnt und viel Zeit mit der Familie verbracht. Doch damit ist nun Schluss: Kate zeigte sich nach zwei Monaten Pause wieder in der Öffentlichkeit und strahlte förmlich in ihrem eleganten Outfit!

Am Mittwochnachmittag besuchte die 39-Jährige einen Stützpunkt der Royal Air Force in Brize Norton, um Zivilisten und das Militär, die aus Afghanistan zurückkehrten, zu empfangen. Zu diesem ziemlich ernsten Anlass wählte die Gattin von William einen cremefarbenen Oversize-Blazer und kombinierte dazu eine dunkelblaue Anzughose. Ihren stylishen Look rundete sie mit einem schlichten weißen Shirt und einer kleinen Handtasche ab.

Erst kürzlich hatte Kate abseits der Öffentlichkeit für Aufsehen gesorgt, obwohl sie es eigentlich nicht wollte. Bei der Hochzeit ihres kleinen Bruders James Middleton (34) waren sie und William ganz privat und ausgelassen Gäste gewesen. Dennoch waren ein paar Details durchgesickert. Ein Hochzeitsgast hatte aber gegenüber der französischen Zeitung Var Matin betont: "Prinz William und Kate waren da, aber sie wollten dem Brautpaar nicht die Show stehlen."

Getty Images Herzogin Kate mit Soldaten

Getty Images Herzogin Kate in Brize Norton, September 2021

Getty Images Prinz William und Herzogin Kate bei einem Schottlandbesuch im Mai 2021

