Seine Familie denkt heute an Prinz Harry (37)! Der britische Royal feiert heute seinen Geburtstag – dieses besondere Jubiläum wird er vermutlich im Kreise seiner Liebsten in den USA begehen. Dort lebt der Blaublüter mittlerweile mit seiner Ehefrau Herzogin Meghan (40) und ihren beiden Kindern. Der Rest des königlichen Hofs kann bei seiner Feier allerdings nicht dabei sein – und schickt Harry via Social Media nun liebe Glückwünsche.

Harrys Bruder Prinz William (39) und seine Frau Herzogin Kate (39) teilten in ihrer Instagram-Story ein Foto des Geburtstagskinds – und schrieben dazu: "Herzlichen Glückwunsch zum Geburtstag, Harry." Ähnlich hielten es sein Vater Prinz Charles (72) und seine Frau Camilla (74) sowie die Queen (95). Mit Schnappschüssen und liebevollen Worten gratulierten sie dem 37-Jährigen zu seinem Ehrentag.

Harry selbst hat sich bisher noch nicht zu Wort gemeldet, bleibt abzuwarten, ob er an diesem Tag alles im privaten Raum teilt – oder wie seine Frau die Gelegenheit nutzt, um Gutes zu tun. Auf der offiziellen Homepage ihrer Wohltätigkeitsorganisation Archewell veröffentlichte sie im August ein Video, in dem es um ein Charity-Projekt geht.

archewell.com Herzogin Meghan im August 2021

Getty Images Prinz Harry im Mai 2021

Getty Images Die königliche Familie am Commonwealth Day 2020

