Seit zehn Wochen streiten die Promis bei Kampf der Realitystars um die Siegprämie von 50.000 Euro und den Titel "Realitystar 2021". In verschiedenen Challenges mussten die Kandidaten immer wieder zeigen, was sie drauf haben. Am Mittwoch wird sich entscheiden, welcher der zehn verbleibenden Kandidaten den Sieg holen wird. Die Fans sind sich vorab aber schon einig. Das ist laut Promiflash-Lesern der Gewinner von "Kampf der Realitystars"!

In einer Promiflash-Umfrage waren die Leser aufgefordert, für den Kandidaten abzustimmen, der ihrer Meinung nach gewinnen soll. Sie sind sich einig: Andrej Mangold (34) soll laut den Lesern "Kampf der Realitystars" als Sieger verlassen! Von 4.596 Stimmen belegt er mit 1.230 Stimmen (26,8 Prozent) den ersten Platz, dicht gefolgt von Jenefer Riili, die mit 800 Stimmen (17,4 Prozent) den zweiten Platz erreichte. Auf dem letzten Platz landete Cosimo Citiolo (39). Für ihn stimmten nur 56 Leser (1,2 Prozent).

Aber warum liegt Andrej im Voting so weit vorne? Vielleicht sind seine Erfolge bei den Spielen der Grund. Dort hatte er sich wiederholt seinen Platz in den nächsten Runden sichern können. Außerdem schätzt sich Andrej selbst als "den Stärksten" ein. Ob er wirklich den Sieg im Finale holen wird, entscheidet sich am Mittwoch.

Andrej Mangold, Kandidat bei "Kampf der Realitystars"

Der "Kampf der Realitystars"-Cast bei der "Cocktailparty"-Challenge

Der "Kampf der Realitystars"-Cast 2021

