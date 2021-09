Ob die beiden Love Island-Kandidaten doch nicht so gut zueinander passen, wie sie anfangs dachten? Nach ihrem Einzug als Granate kassierte Isabell Kremer zwar erst einmal einen Korb von Dennis Felber. Doch dann fand sie in Robin Widmann einen neues Love Interest. Zwischen den beiden knisterte es in den vergangenen Tagen bereits heftig! Doch jetzt folgt die Ernüchterung und ihre Differenzen kommen ans Licht. Ein Problem: Isabell kann im Gegensatz zu Robin Sport nicht ausstehen!

Obwohl Isabell schon in den vergangenen Tagen keinen Hehl daraus machte, dass Sport nicht ihr Ding sei, macht sie Robin zuliebe doch bei ein paar Übungen mit. Jedoch kommt schnell raus: Wirklich begeistert ist sie nicht! Und das merkt auch der Augsburger. "Ich habe gemerkt, dass du überhaupt keinen Bock darauf hast", merkt er enttäuscht an. Bei der Straubingerin kommt das nicht so gut an. "Mich belastet es, dass er an meiner Art, meinen Wesen, meinen Charakter rum meckert", offenbart sich im Einzelinterview bedrückt.

Im Gespräch mit Robin teilt sie ihm auch ihre Meinung zu dem Thema mit. "Weißt du, was dein Problem ist? Kein Mensch ist perfekt und keiner ist so, wie du dir das vorstellst", prangert sie Robin an. Doch dieser will das nicht so auf sich sitzen lassen! "So ist es, wenn man aus allem ein Drama macht und was Negatives herauszieht!", kritisiert er Isabell. Ob sich die beiden wieder zusammenraufen können?

“Love Island – Heiße Flirts und wahre Liebe”, immer montags bis freitags und sonntags um 22:15 Uhr bei RTLZWEI.

