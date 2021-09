Schauspieler Orlando Bloom (44) hat anscheinend vor nichts Angst. Der Verlobte von Sängerin Katy Perry (36) ist offenbar nicht nur in seinen Filmen sehr mutig. Auch privat scheint der Herr der Ringe-Star ziemlich furchtlos zu sein. In den sozialen Medien teilte er nun ein Video, was den einen oder anderen schon beim bloßen Zugucken erschaudern lassen dürfte: Orlando paddelt darin mit einem Weißen Hai!

In dem Clip auf Instagram sieht man den 44-Jährigen auf einem Paddle-Board knien. Unter ihm zeichnet sich im grünen Wasser die dunkle Silhouette eines Hais ab. Der Fluch der Karibik-Darsteller bleibt dabei ganz cool und paddelt entspannt weiter. Er schreibt dazu: "Paddle Boarding mit Weißen Haien – wenn Angst dein Freund wird." Seine Fans kommentieren die Aktion unter dem Beitrag: "Oh mein Gott, du bist verrückt!", schreibt ein Follower. Ein anderer User gibt zu: "Ich würde das auch gerne mal machen, aber das ist mir doch zu riskant."

Orlando unternimmt offenbar öfter gewagte Dinge im Wasser. Vor ein paar Wochen teilte er pikante Schnappschüsse vom Nacktbaden an einem See. Dabei präsentierte er seinen nackten Hintern, den er lediglich mit einem Pfirsich-Emoji zensierte.

