Orlando Bloom (44) präsentiert sich von einer ganz neuen Seite! Der Instagram-Account des Filmstars, dem rund fünf Millionen Follower folgen, ist eine bunte Mischung: Der Schauspieler postet Eindrücke von Filmsets, Videos aus dem Gym oder auch Einblicke in sein Familienleben mit Katy Perry (36) – so oder so ist der Fluch der Karibik-Star immer sehr unterhaltsam. Doch mit seinem neuesten Beitrag setzte Orlando noch mal einen drauf: Der Hottie zeigt sich beim Nacktbaden...

Via Instagram veröffentlichte der 44-Jährige einige Aufnahmen von seinem Badespaß. Darunter ein Bild, auf dem Orlando splitterfasernackt am Ufer eines Sees posiert – wer hier am anderen Ende des Gewässers stand, bekam also eine ganz schön heiße Show geboten! Auf dem Foto sieht man jedoch "nur" seine knackige Kehrseite. Den Großteil seines Hinterns hat der Brite außerdem mit einem Pfirsich-Emoji verborgen, dem inoffiziellen Po-Emoji.

Ein weiteres lustiges Detail: Orlando hat seine Liebste Katy auf dem Schnappschuss markiert – genauer gesagt auf seinem Booty! Die Sängerin reagierte auch schon auf die Aktion: "Babe, ich habe dich nur für zwei Tage mal alleine gelassen...", kommentierte sie wohl gespielt genervt.

Anzeige

Instagram / orlandobloom Orlando Bloom, Schauspieler

Anzeige

Getty Images Katy Perry und Orlando Bloom beim Louis Vuitton Parfum Dinner

Anzeige

Instagram / katyperry Katy Perry und Orlando Bloom

Anzeige

Orlando zeigt sich beim Nacktbaden – was sagt ihr dazu? Finde ich megawitzig! Total daneben... Abstimmen Ergebnis anzeigen



Tipps für Promiflash? Einfach E-Mail an: tipps@promiflash.de