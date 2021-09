Svenja und Steve sind der wohl beste Beweis: Das Kuppelformat Take Me Out kann funktionieren! Im Jahr 2017 haben die beiden Turteltauben sich in der Flirtshow mit Ralf Schmitz (46) kennengelernt. Heute leben sie zusammen in ihrem eigenen Haus und erwarten sogar ihr erstes gemeinsames Kind! Jetzt feiert das Pärchen den nächsten Meilenstein: Svenja und Steve sind seit genau vier Jahren zusammen.

Via Instagram veröffentlichte die Influencerin ein süßes Foto mit ihrem Schatz – Svenja und Steve küssen sich hier vor einer hübschen Palmenkulisse. In der Bildunterschrift schreibt die Blondine: "Vier Jahre, 1461 Tage mit dir! Wahnsinn! Schon eine ganze Menge Lebenszeit [...] Man könnte meinen, es ist ein Märchen!" Weiter schwärmt die Hamburgerin: "Ich liebe dich wirklich sehr! Denn ich merke wie sehr wir miteinander verbunden sind. Ein Leben ohne dich? Für mich unvorstellbar!"

In ihrer Liebeserklärung kommt Svenja aber auch auf die nicht ganz so rosaroten Aspekte in ihrer Beziehung zu sprechen: "Natürlich gab es auch Höhen und Tiefen bei uns... Danke, dass du vier Jahre mein Gezicke, meine Küchenexperimente, meine Faulheit beim Abwaschen und Spazierengehen, mein Necken, meine Hartnäckigkeit, mein Temperament [...] ausgehalten hast." Für die Mama-Bloggerin steht fest: "Genau solche Momente schweißen zusammen."

Instagram / mrs.tollpatschig "Take Me Out"-Kandidatin Svenja mit ihrem Partner Steve

Privatmaterial Steve und Svenja im August 2021

Instagram / mrs.tollpatschig Svenja und Steve in Hamburg

