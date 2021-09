Jordyn Woods (23) will ihre Fans motivieren! An der Seite von Kylie Jenner (24) wurde die Reality-TV-Darstellerin durch "Life of Kylie" weltberühmt. Seitdem hat sie sich eine große Fangemeinde auf Social Media aufgebaut, mit der sie immer wieder heiße Bilder oder Einblicke in ihr Leben teilt. Über die Jahre hat sich sie Beauty jedoch ganz schön verändert. Nun teilte Jordyn einen Vorher-Nachher-Vergleich ihrer Figur.

Auf ihrem Instagram-Account veröffentlichte die 23-Jährige kürzlich die Collage, die ihre drastische Veränderung verdeutlichte. Während das erste Foto die brünette Schönheit im Jahr 2016 mit einigen Kilo mehr auf den Rippen zeigte, ist auf dem rechten Bild die heutige schlanke Statur der Beauty zu sehen. Zu der Aufnahme schrieb sie: "Wenn ich zurückblicke, muss ich feststellen, dass ich einen langen Weg zurückgelegt habe, und das nicht über Nacht!". Sichtlich emotional fuhr die ehemalige beste Freundin von Kylie fort, sie könne gar nicht glauben, dass sie den Gewichtsvergleich poste.

"Aber das bin wirklich ich, und das ist meine Reise. Hoffentlich kann das einige von euch inspirieren", schrieb das Model in seinem Post weiter. Während viele Fans der in Los Angeles geborenen Schönheit unter dem Post Komplimente machten, konnten einige User nicht glauben, dass Jordyn ihre Verwandlung nur mithilfe von "mentaler und emotionaler Arbeit" erreicht habe, wie sie in ihrem Beitrag schrieb. "Ja, aber du hattest eine Fettabsaugung" und "Denkt ihr, das kommt allein vom Training?", lauteten nur einige wütende Nachrichten der Follower.

Anzeige

Instagram / jordynwoods Jordyn Woods im September 2021

Anzeige

Instagram / jordynwoods Jordyn Woods im September 2021

Anzeige

Instagram / jordynwoods Jordyn Woods im August 2021

Anzeige



Tipps für Promiflash? Einfach E-Mail an: tipps@promiflash.de