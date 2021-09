Findet er nun endlich sein perfektes Couple? Bei Love Island kam Dennis Felber zwar von Anfang an super bei den Islanderinnen an, doch bisher konnte noch keine sein Herz für sich gewinnen. Der Hottie verteilte einen Korb nach dem nächsten – unter anderem an Isabell Kremer und Kendra Bay. Mit den Granaten in der gestrigen Folge bekam er dann ein neues Couple: Jennifer Degenhart. Die beiden Fitnessfans schienen sich fürs Erste auch schon ganz gut zu verstehen und gehen jetzt sogar einen Schritt weiter: Dennis und Jennifer küssen sich leidenschaftlich!

Bevor es zu dem Kuss kommt, kommen sich Dennis und Jenni auf dem Daybed bei einem Gespräch schon etwas näher – und halten sogar Händchen. "Ich bin begeistert von Jennifer – ich habe gar nicht damit gerecht, dass es so matcht", verrät er angetan im Einzelinterview. Ein wenig später gehen die beiden auch schon zur Sache und küssen sich, nachdem die Beauty die Initiative ergreift: "Ich hätte es am liebsten schon viel früher getan", schwärmt Dennis im Anschluss.

Doch nicht nur bei Dennis und Jennifer geht es heiß her. Auch beim idyllischen "Love Island"-Camping bekommt Jess nun endlich das, was sie sich schon länger wünschte: jemanden zum Rummachen! Der Glückliche ist Neu-Granate Dominik Winter – er nutzt die Gelegenheit, die DJane beim Campingspiel zu küssen. "Es war ein sehr, sehr schöner Kuss. Dominik hat sehr weiche Lippen", rühmt Jess im Anschluss ihren Knutschpartner.

Und auch Isabell Kremer und Robin Widmann reihen sich zu den küssenden Couples ein: Zuerst klären die beiden ihre Streitereien. Dann verzogen sie sich kichernd in die Villa und machten unter der Bettdecke herum...

“Love Island – Heiße Flirts und wahre Liebe”, immer montags bis freitags und sonntags um 22:15 Uhr bei RTLZWEI.

Anzeige

RTLZWEI / Thomas Reiner Jennifer und Dennis Felber, "Love Island"-Kandidaten 2021

Anzeige

RTLZWEI Dennis Felber und Jennifer Degenhart bei "Love Island"

Anzeige

RTLZWEI Jessica Gjata und Dominik Winter bei "Love Island"

RTLZWEI "Love Island"-Teilnehmer 2021: Isabell Kremer und Robin Widmann

Anzeige



Tipps für Promiflash? Einfach E-Mail an: tipps@promiflash.de