Zeigt Andrina (28) nun erste Eifersucht? In der vergangenen Folge von Love Island gab es gleich sechsfachen Nachschub für die bisher eher flirtfaulen Kandidaten. Mit Dominik, Mo und Maurice bekamen die Mädels auf dem Campingplatz Nachschub, die Villen-Bewohner wurden mit Angelina, Franziska und Jennifer überrascht. Letztere brachte dabei ein ganz besonderes Geheimnis mit: Sie hatte vorher schon mit Islander Martin auf Instagram Kontakt gehabt. In der heutigen Ausgabe erfuhr Andrina nun von dem Social-Media-Flirt!

Der Newsflash überbrachte den Campern rund um Lisa die spannende Neuigkeit: "Wird ein sexy Flirt neu entfacht? Jennifer und Martin sind sich über mehrere Monate auf Instagram näher gekommen. Welches Geheimnis trägt Martin mit sich? Jennifer: ‘Ich weiß sehr, sehr viel über ihn'", laß die Blondie laut vor. Sofort fiel Andrina alles aus dem Gesicht. "Die kennen sich! Was weiß sie? Was hat er für ein Geheimnis? Der hatte wahrscheinlich mit der was. Das nervt. Ich will jetzt nicht, dass diese Jennifer Bullshit erzählt", machte die Ex-Bachelorette ihrem Ärger lautstark Luft. Sie wisse zwar, dass Martin früher kein Engel gewesen ist, wolle aber eigentlich gar nicht in seiner Vergangenheit wühlen. "Ich will gar nicht wissen, was die hatten oder gemacht haben."

Auch Martin und den anderen Islandern wurde eine Ausgabe des Newsflashs zugespielt. In der musste der bei Andrina unwissentlich bloßgestellte Martin aber auch etwas über seine Angebetete lesen: "Worte von Andrina: 'Wir brauchen mehr Männer, die anpacken und nicht reden!" Der tätowierte Beau reagierte darauf aber ziemlich gelassen. "Ich habe sie gesehen, habe sie angeschaut und bin überhaupt nicht eifersüchtig. Für mich ist das keine Konkurrenz. Ich weiß, wie ich aussehe, wie ich rüberkomme, was ich sage", erklärte er.

"Love Island – Heiße Flirts und wahre Liebe", immer montags bis freitags und sonntags um 22:15 Uhr bei RTLZWEI.

