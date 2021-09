Mit dieser Begegnung hat Martin Fuhsy auf Love Island nicht gerechnet! Der Personalberater scheint in Andrina Santoro (28) seine perfekte TV-Partnerin gefunden zu haben. Doch die neuen Granaten mischten die Karten auf der Liebesinsel neu. Angelina Ratko entschied sich für den Muskelmann und entcoupelte ihn damit von Andrina. Doch nicht nur Angelina kommt dem Traum-Couple in die Quere. Granate Jennifer Degenhart haute jetzt raus: Sie und Martin hätten mal über Instagram geflirtet!

Jennifer entschied sich zwar für Dennis Felber als TV-Couple, doch als die Kandidaten in geselliger Runde saßen, enthüllte die Beauty, dass sie und Martin sich nicht erst auf "Love Island" kennenlernten. "Wir haben mal ein bisschen geschrieben über Instagram vor ein paar Monaten. Wir wollten uns auch mal treffen", erklärte die Kölnerin. Ganz locker fasste Martin Jennifer Enthüllung nicht auf. Der Kontakt brach nämlich ab, weil er festgestellt habe, dass sie mit seiner Ex befreundet sei.

"Das ist sehr schlecht damals mit ihnen ausgegangen. Ich weiß sehr viel über ihn, aber ich bin auch kein Unschuldslamm und will niemanden demütigen", stellte Jennifer im Einzelinterview klar. Fans auf Twitter bekundeten währenddessen, dass es sie doch sehr interessieren würde, was die Granate zu erzählen hat. "Jennifer, pack doch jetzt aus und erzähl, wie Martin es mit seiner Ex verkackt hat", wünschte sich ein User.

"Love Island – Heiße Flirts und wahre Liebe", immer montags bis freitags und sonntags um 22:15 Uhr bei RTLZWEI.

