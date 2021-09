Ist Lena Meyer-Landrut (30) endlich wieder zurück? Lange Zeit war es still geworden um die Sängerin. Im Mai löschte die gebürtige Hannoveranerin nicht nur mehrere Posts, sondern nahm sich auch eine Netz-Auszeit. Zwar gab es ein Comeback, dennoch gab die Musikerin an, in Zukunft nicht so aktiv in den sozialen Netzwerken zu sein. Vielleicht auch, weil sie an neuen Projekten arbeitete? Bei der Fashion Week in Berlin präsentierte Lena jetzt jedenfalls ihre neue Kollektion!

Im Rahmen der About You-Fashion-Week in der deutschen Hauptstadt zeigte sich Lena am vergangenen Mittwochabend erstmals seit mehreren Monaten wieder bei einer Veranstaltung in der Öffentlichkeit. Nicht nur die Models posierten auf dem Laufsteg – auch die "Better"-Interpretin höchstpersönlich drehte am Ende der Show eine Runde in einem Outfit ihrer eigenen "A Lot Less"-Modelinie auf dem Catwalk. Den Reaktionen des Publikums nach zu urteilen, offenbar ein voller Erfolg.

Und auch Lena selbst konnte es kaum abwarten, die neuen Kleidungsstücke zu präsentieren. "Ich bin megaaufgeregt und freue mich total. Ich glaube, es wird superschön", verkündete die 30-Jährige in ihrer Instagram-Story bereits vor der Show auf dem Weg zur Location.

Getty Images Lena Meyer-Landrut bei der Präsentation ihrer eigenen Kollektion

Getty Images Lena Meyer-Landrut, Sängerin

Getty Images Lena Meyer-Landrut, Sängerin

