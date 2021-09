Stormi Webster (3) ist offenbar zum ersten Mal verliebt! Dass die Tochter von Kylie Jenner (24) ihren Verwandten sehr nahe steht, dürfte mittlerweile eigentlich kein großes Geheimnis mehr sein: Regelmäßig macht der Keeping up with the Kardashians-Clan gemeinsame Ausflüge mit den Kindern – und lässt natürlich auch die Fans im Netz daran teilhaben. Jetzt sprach Kendall Jenner (25) ganz offen über die Beziehung zu ihrer Nichte – und verriet dabei, dass Stormi einen Crush auf ihren Freund Devin Booker (24) hat!

Bei The Tonight Show schwärmte die 25-Jährige im Gespräch mit Jimmy Fallon (46) von ihrer Familie. Dabei plauderte Kendall aus, dass sie und ihr Liebster regelmäßig auf Stormi aufpassen. Besonders zu Devin habe die Dreijährige ein ganz besonderes Verhältnis. "Er und Stormi haben eine tolle Beziehung. Sie ist total verknallt in ihn und ich bin manchmal eifersüchtig", witzelte das Model.

Kein Wunder, dass Kendall manchmal ein wenig neidisch auf die Beziehung des Basketballers und Stormi ist: Im Jahr 2018 hatte sie im Gespräch mit E! News schon einmal klargemacht, dass sie die Kleine von all ihren Nichten und Neffen am liebsten habe: "Ich finde, ich habe ein sehr besonderes Verhältnis zu Stormi, weil sie die Tochter meiner jüngeren Schwester ist."

Anzeige

Instagram / kyliejenner Kylie Jenner und Tochter Stormi auf Instagram

Anzeige

MEGA Kendall Jenner und Devin Booker in New York

Anzeige

Instagram / kendalljenner Kendall Jenner, Model

Anzeige



Tipps für Promiflash? Einfach E-Mail an: tipps@promiflash.de