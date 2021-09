Sind die Islander nicht ehrlich? In der gestrigen Folge von Love Island wurden die Karten wieder einmal neu gemischt: Im Glamping-Bereich wurden drei neue Couples gebildet und auch in der Villa bahnen sich Paarungsentscheidungen an. Dennis Felber und Jannik interessieren sich jeweils für die Granaten Jennifer Degenhart und Angelina Ratko. Dass die zwei Jungs, die bisher große Probleme hatten, sich auf intensive Flirts einzulassen, plötzlich Feuer und Flamme für die Neuzugänge sind, kauft Kumpel Martin Fuhsy ihnen offenbar nicht ab: Er ist genervt von den angeblichen Fake-Pärchen.

Der Gütersloher fand, dass in der Villa plötzlich alles "ganz anders" sei und schien vor allem seine Kollegen Jannik und Dennis anzusprechen. "Dass auf einmal welche Zweck-Couples bilden und wenn ich das merke, dann knallt es. Ob man wirklich die erste Wahl gewesen ist oder ob man das macht, weil gerade niemand anderes da war", beschwerte er sich in der Donnerstagsfolge. "Mir ist es wichtig, dass sie das fühlen und nicht durch andere Umstände ein Couple eingehen", hielt er später im Einzelinterview fest und ergänzte: "Da gibt es nichts drumherum zu reden: Ich will keine Zweck-Couples."

Für Dennis und Jannik war der Vorwurf unverständlich. Sie betonten, es total ernst mit den Singleladys zu meinen. Die zwei vermuteten deshalb, dass der 29-Jährige ihnen ihr Glück nicht gönnt. "Wenn mein bester Buddy sich hier drin nicht für mich freuen kann, ist das auch nicht so schön für mich", äußerte Dennis. Allerdings: Die Fans halten die Flirts auch für fake. "Martin spricht aus, was Twitter denkt", schrieb jemand im Netz.

"Love Island – Heiße Flirts und wahre Liebe", immer montags bis freitags und sonntags um 22:15 Uhr bei RTLZWEI.

Anzeige

RTLZWEI Farnziska, Martin und Angelina bei "Love Island"

Anzeige

RTLZWEI Dennis Felber und Jennifer Degenhart bei "Love Island"

Anzeige

RTLZWEI Jannik bei "Love Island" 2021

Anzeige



Tipps für Promiflash? Einfach E-Mail an: tipps@promiflash.de