Schon wieder Stress bei Isabell und Robin. In der gestrigen Folge von Love Island wurden die Kandidaten bei einem Spiel mit pikanten Zuschauerfragen gelöchert – das sorgte für ganz schön viel Stress in der Villa. Als Robin an der Reihe war, offenbarte er, dass er Granate Jennifer ganz schön heiß findet. Da läuteten direkt die Alarmglocken bei Isabell – sie hat es geahnt.

Auf die Frage, ob er eine der drei weiblichen Granaten attraktiv findet, entgegnete Robin: "Wenn es um diese Frage geht, finde ich Jenny ganz heiß." Das passte seinem Couple ganz und gar nicht – sie konfrontierte ihn nach dem Spiel und offenbarte ihm, dass sie schon seit dem Vortag an einer gemeinsamen Zukunft zweifelt. "Du bist toll, so wie du bist und ich bin toll, so wie ich bin, aber ich weiß nicht, ob das zusammenpasst", erklärte die 22-Jährige. Damit hatte Robin, wie es scheint, überhaupt nicht gerechnet. Der Augsburger reagierte sichtlich irritiert und genervt von Isabells negativen Einstellung zu ihrer Beziehung. Der Bürokaufmann betonte ihr gegenüber: "Das ist deine Sache, wenn du zweifelst. An mir liegt es ganz sicher nicht."

Erst vor ein paar Tagen gab es bei dem 24-Jährigen und der ehemaligen Germany's next Topmodel-Kandidatin Stress. Isabell machte von Anfang an kein Geheimnis daraus, dass sie nicht sonderlich sportbegeistert ist. Das schien Robin jedoch ein Dorn im Auge zu sein und führte zu angespannter Stimmung zwischen den beiden.

“Love Island – Heiße Flirts und wahre Liebe”, immer montags bis freitags und sonntags um 22:15 Uhr bei RTLZWEI.

Anzeige

RTLZWEI "Love Island"-Robin

Anzeige

RTLZWEI "Love Island"-Isabell

Anzeige

RTLZWEI "Love Island"-Robin und Isabell

Anzeige



Tipps für Promiflash? Einfach E-Mail an: tipps@promiflash.de