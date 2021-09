Mareile Höppner (44) hat freudige Nachrichten zu verkünden! Im September vergangenen Jahres gab die "Brisant"-Moderatorin bekannt, dass sie nach der Trennung von ihrem Mann Arne Schönfeld wieder vergeben ist – und zwar an Florian, einen Fernsehregisseur. Damals führten die zwei Turteltauben noch eine Fernbeziehung – und mussten regelmäßig zwischen Leipzig und Berlin pendeln. Jetzt ist das Paar den nächsten Schritt gegangen: Mareile und Florian sind zusammengezogen!

Das verriet die 44-Jährige im Gespräch mit Bild. Die beliebte TV-Journalistin habe Leipzig nun hinter sich gelassen – und wohne mittlerweile mit ihrem Sohn Jakob und ihrem Freund in Berlin. "Wir sind ja schon ein paar Jahre zusammen. Es ist sehr schön", schwärmte sie im Interview. Das Zusammenleben laufe bislang super. "Wir leben hier jetzt ein Patchwork-Family-Glück", witzelte Mareile.

Ihr Spross dürfte sich über den Umzug ebenfalls gefreut haben: Sein Vater Arne ist nämlich auch in Berlin ansässig. "Wir wohnen dicht beieinander, sodass unser Sohn Jakob schön hin und her kann", berichtete die Moderatorin. Der Zehnjährige lebe zwar hauptsächlich bei Mareile: "Aber mein Ex und ich wechseln uns mit der Betreuung toll ab. [...] Ich bin ganz glücklich, wie es jetzt ist."

Anzeige

Instagram / mareilehoeppner_official Mareile Höppner, Moderatorin

Anzeige

Getty Images Mareile Höppner, Moderatorin

Anzeige

Instagram / mareilehoeppner_official Mareile Höppner, Moderatorin

Anzeige



Tipps für Promiflash? Einfach E-Mail an: tipps@promiflash.de