Bald ist es wieder so weit: The Masked Singer geht in die nächste Runde! Schon seit vier Staffeln begeistern diverse Promis in ausgefallenen Verkleidungen mit ihrem Gesangstalent und sorgen dabei für reichlich Ratespaß. Welche Stars stecken dieses Mal unter den Masken? Einen kleinen Vorgeschmack gibt es für Fans schon jetzt – das erste Kostüm der neuen Staffel wurde bekannt gegeben.

In der letzten Staffel "The Masked Singer" wurden Zuschauer fast wahnsinnig beim Raten. Von Flamingo über Leopard bis hin zu Dinosaurier – es war wirklich alles mit dabei. Doch auch die neue Staffel hat wieder tolle neue Kostümierungen zu bieten, und die erste davon wurde nun bekannt gegeben. Der offizielle Instagram-Account der Sendung teilte am Samstagabend ein Bild der ersten Maske. Der Hammerhai wird ab dem 16. Oktober gegen neun weitere Kandidaten in der Show antreten.

In der vergangenen Staffel schaffte es der Dinosaurier, sich gegen seine Konkurrenten durchzusetzen. Unter der Maske des putzigen T-Rex steckte Sänger Sasha (49), der Promiflash nach seinem Triumph in der Show überglücklich verkündete: "Ich freue mich total, dass ich gewonnen habe – auch wenn ich zu keiner Zeit damit gerechnet habe."

ProSieben/Willi Weber Ross Antony als "The Masked Singer"-Flamingo

ProSieben/Willi Weber Cassandra Steen als Leopard bei "The Masked Singer"

ProSieben / Willi Weber Der Dinosaurier bei "The Masked Singer"

