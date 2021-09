Sie hört nicht auf zu strahlen! Schauspielerin Rebel Wilson (41) hat eine beeindruckende Body-Transformation hinter sich. Seit Anfang vergangenen Jahres nahm die Pitch Perfect Darstellerin 30 Kilo ab! Eines ihrer Abnehm-Geheimnisse sei das Spazieren gehen gewesen, erzählte Rebel vor Kurzem in einem Interview. Jetzt zeigt sie ihre neue Figur bei einem Besuch im Disneyland in Kalifornien am vergangenen Wochenende. Sie präsentiert sich in einem engen Kleid, das ihren neuen Traumkörper in Szene setzt.

Während des Parkbesuches genießt Rebel anscheinend die Zeit mit ihren Lieben und nutzt diverse Fahrgeschäfte. Dabei ist sie ganz entspannt in Leggings und Disney-Shirt unterwegs. Am Abend steht ein Dinner im exklusiven Promiklub Club 33 an, dem auch Taylor Swift (31) und Elton John (74) angehören. Der Jahresmitgliedsbeitrag liegt angeblich im fünfstelligen Bereich. Kein Wunder also, dass Rebel sich hierfür offenbar noch mal in Schale schmeißen will. Sie zeigt sich in einem schwarzen Kleid von Gucci mit passender Gürtelschnalle in Gold. Das Outfit bringt ihren neuen Traum-Body ganz besonders zur Geltung. Den Look vollendet sie mit einem gold-glitzernden Haarreif mit Micky-Maus-Ohren.

In letzter Zeit präsentiert Rebel immer wieder ihren neuen Body. Vor Kurzem hat sie aber auch ein Throwback-Pic aus der Zeit mit ihrem früheren Übergewicht auf Instagram gepostet. Dazu schrieb sie: "Wenn ich mir das Mädchen jetzt ansehe, bin ich so stolz darauf, was aus ihr geworden ist und was sie erreicht hat."

Snorlax / MEGA Rebel Wilson im Disneyland im September 2021

Snorlax / MEGA Rebel Wilson, September 2021

Instagram / rebelwilson Rebel Wilson und Novak Djokovic bei einem Benefiztennisturnier

