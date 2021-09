Die Love Island-Boys sind ganz heiß auf Angelina. Die Österreicherin verdreht gleich drei Männern die Köpfe, denn neben Jannik haben jetzt wohl auch Mo und Maurice großes Interesse an ihr. Tatsächlich scheint das der 21-Jährigen aber nicht sonderlich gut zu gefallen. Will Angelina überhaupt einen ihrer Verehrer oder ist sie an jemand anderem interessiert? Die drei versuchen ihr weiterhin alle schöne Augen zu machen.

Mo offenbarte Angelina in der heutigen "Love Island"-Folge: "Für mich bist du die schönste Frau hier und ich will auch nur dich kennenlernen." Doch nicht nur der Student versuchte sein Glück bei der hübschen Brünetten – wenig später setzte Maurice noch einen oben drauf. "Du hast ja mitbekommen, dass nur du für mich infrage kommen würdest", betonte er ihr gegenüber. Aber auch Jannik kämpft nach langem Hin und Her zwischen Angelina und Franziska noch um das Herz er Brünetten. Blöd nur, dass die anscheinend keine Lust mehr auf ihn hat. "Ich fühle gar nichts mehr bei Jannik", erklärte die Wienerin im Gespräch mit Andrina (28). Sie glaube, Jannik spiele nur ein Spiel, um weiterhin auf der Liebesinsel bleiben zu können.

Angelina bat jeden ihrer drei Verehrer um Gespräche unter vier Augen, um zu klären, wie es nun für sie weitergehen soll. Sie betonte im Einzelinterview: "Ich werde einfach auf mein Herz hören." Sie will tatsächlich keinen der drei Islander weiter kennenlernen, sondern verteilte am Ende des Abends gleich drei Körbe: zuerst an Maurice, dann an Mo und abschließend noch an Jannik.

“Love Island – Heiße Flirts und wahre Liebe”, immer montags bis freitags und sonntags um 22:15 Uhr bei RTLZWEI.

RTLZWEI "Love Island"-Angelina

Instagram / angelinaratko "Love Island"-Angelina

Love Island, RTLZWEI "Love Island"-Angelina und Maurice

