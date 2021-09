Schauspieler Ryan Reynolds (44) ist normalerweise für jeden Spaß zu haben. Er macht gerne Witze oder albert mit seiner Frau Blake Lively (34) herum. Er kann aber auch mit ernsten Themen umgehen und diese offen ansprechen. Außerdem hat der Hollywoodstar anscheinend ein großes Herz für seine Fans, denn jetzt machte er einer jungen Unterstützerin eine große Freude. Ryan schickte einem krebskranken Fan ein aufmunterndes Video!

Julie Rohr leidet an einer seltenen Krebserkrankung und befindet sich in Behandlung. Ihre Freunde und Familie haben sich deshalb an Ryan gewandt, um ihn um eine persönliche Botschaft zu bitten. Diesem Wunsch ist der Schauspieler anscheinend gerne nachgekommen. Im Video auf Twitter richtet Ryan liebe Worte an Julie. "Ich wollte dir nur dieses kleine Video schicken und dich wissen lassen, dass ich an dich denke", sagt der 44-Jährige. Außerdem spricht er ihr Mut zu: "Bleib stark, ich hoffe, wir können uns bald mal persönlich kennenlernen!"

Die Kanadierin hat sich über das Video offenbar sehr gefreut und schreibt auf Twitter: "Ich bin so überwältigt und fühle mich geehrt. Vielen Dank, dass du so lieb warst, mir eine Nachricht zu schicken!" Neben Ryan haben ihr auch andere Promis kurze Videobotschaften zugeschickt, unter ihnen "Schitt's Creek"-Star Dan Levy (38).

