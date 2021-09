Was hält sein Umfeld von Robin Widmanns Verhalten? Aktuell ist der 24-Jährige bei Love Island auf der Suche nach der großen Liebe und in Isabell Kremer scheint er genau die Richtige gefunden zu haben. Doch in den letzten Tagen geraten die beiden immer wieder aneinander und streiten viel zu viel – Fans sind sich daher sicher, dass die zwei bald getrennte Wege gehen. Nun äußert sich Robins Schwester Alisa Widmann zu seinem Show-Auftritt.

Im Promiflash-Interview schwärmte die Ex von Felix Götze (23) in den höchsten Tönen von ihrem Bruder. "Er bleibt sich immer treu und ist genauso, wie er hier bei uns zu Hause auch ist", betonte sie. Sie sei einfach wahnsinnig stolz auf Robin und es wird deutlich, dass es ihm in der Villa gut gehe. "Ich weiß, was für ein toller Mann er ist und wünsche mir für ihn eine passende Partnerin."

Alisa und Felix waren es auch, die den Augsburger bei "Love Island" angemeldet hatten. Mittlerweile sind sie allerdings kein Paar mehr, wie sie selbst gegenüber Promiflash bestätigte. Doch sie möchte nicht, dass er mit Robins Teilnahme in Verbindung gebracht wird. "Er hat das alles ganz alleine geschafft", erklärte sie.

Instagram / alisawii Alisa Widmann im Januar 2021

Instagram / robinwii "Love Island"-Robin mit seinen Schwestern Alisa und Janina

Instagram / felixgoetze4 Felix Götze, Fußballer

