Vielleicht können die Zuschauer bald seine Schwester bestaunen. Robin Widmann und Isabell Kremer waren in der letzten Love Island-Staffel das Siegerpaar. Ihre Beziehung hielt nach der Show jedoch nicht lange. Robins kleine Schwester Alisa äußerte sich damals bereits zu seinem TV-Auftritt. Sie fand ihren Bruder sehr authentisch und war wahnsinnig stolz auf ihn. Jetzt könnte auch sie bald in den Mittelpunkt des Medientrubels geraten, denn: Alisa möchte auch ins Fernsehen!

In einem exklusiven Interview sprach Promiflash mit Alisa über ihr Interesse an einer Show-Teilnahme. "Also abgeneigt wäre ich auf jeden Fall nicht", gab die Beauty zu. Auf die Frage, welches Format ihr dabei am liebsten wäre, antwortete sie: "Also grundsätzlich ist mir das egal, aber "Love Island" ist schon ein tolles Format. Was ich so gehört habe, waren tolle Erfahrungen."

Ein wenig Erfahrung in der Öffentlichkeit hat Alisa auch bereits. So begleite sie ihren Bruder Robin häufiger auf Events. "Ich bin immer so ein bisschen dabei, wenn er eingeladen ist und unterstütze ihn", verriet sie Promiflash. Darüber hinaus tauchte ihr Name in der Vergangenheit bereits in Verbindung mit ihrem Ex-Freund Felix Götze (24) auf.

Anzeige

Instagram / alisawii Alisa Widmann 2022

Anzeige

Instagram / robinwii "Love Island"-Robin mit seinen Schwestern Alisa und Janina

Anzeige

Instagram / alisawii Alisa Widmann 2022

Anzeige



Tipps für Promiflash? Einfach E-Mail an: tipps@promiflash.de