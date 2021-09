Rita Ora (30) spricht endlich selbst über ihr Liebesglück! Schon seit vergangenem April brodelt die Gerüchteküche, die Sängerin habe sich in den Oscar-prämierten Regisseur Taika Waititi verguckt. Nicht nur einmal wurden die Turteltauben von Paparazzi in innigen Situationen erwischt. Anfang August zeigte sich das Paar dann erstmals auf einem offiziellen Event zusammen. Und nun ließ sich Rita endlich den ersten Kommentar über ihre neue Beziehung entlocken!

Im Interview mit der australischen Vogue auf ihr Liebesleben angesprochen, schwärmte die Shades of Grey-Darstellerin: "Ich bin gerade wirklich an einem großartigen Punkt in meinem Leben, das ist alles, was ich gerade dazu sagen werde." Sie habe aus ihrer Vergangenheit gelernt, was das Preisgeben privater Details angeht. "Ich denke einfach, Privatsphäre ist etwas sehr Wichtiges. Ja... ich habe aus meinen 20ern viel gelernt", schloss sie schmunzelnd ab.

Das übernehmen dafür Insider aus dem Umfeld des Paares. Erst vor Kurzem hatte eine Quelle gegenüber dem australischen Magazin New Idea verraten, dass Rita und Taika wohl schon übers Heiraten nachdenken sollen. Eine Spontan-Hochzeit in Los Angeles mit anschließender großer Feier sei demnach für die "For You"-Interpretin absolut vorstellbar.

Instagram / ritaora Rita Ora und Taika Waititi

Getty Images Rita Ora und Taika Waititi im August 2021 in Los Angeles

Getty Images Michael Braun, Rita Ora und Taika Waititi

