Ruth Moschner (45) bekommt bei The Masked Singer wieder tatkräftige Unterstützung. Die beliebte Musiksendung, bei der sich Stars unter aufwendigen Kostümen verstecken, geht schon bald in eine neue Runde. Wie vor ein paar Tagen bekannt wurde, geht für die Zuschauer das große Promi-Raten im Oktober wieder los. Mit im Rateteam ist dieses Mal wieder Ruth – doch natürlich nicht alleine: Rea Garvey (48) kehrt auch zurück zum Erfolgsformat!

Das wurde am vergangenen Sonntag auf der Instagram-Seite der Produktion verkündet: "Wir versüßen euren Sonntag mit diesen tollen News: Rea Garvey wird auch in der kommenden Staffel und somit bereits zum dritten Mal als festes Mitglied des 'Masked Singer'-Rateteams dabei sein." Wie in den Staffeln zuvor wird das Duo Folge um Folge einen berühmten Gast an seiner Seite begrüßen dürfen.

Gegenüber ProSieben erklärte Rea nach den Neuigkeiten: "Ich kann Ruth natürlich nicht alleine lassen. Sie braucht einfach jemanden, der sie ab und zu wieder auf den Boden holt, wenn sie ihre wilden Rate-Fantasie-Saltos schlägt." Er sei total gespannt und aufgeregt. "Diese Staffel wird alles toppen", ist er überzeugt.

ProSieben / Benjamin Kis "The Masked Singer"-Hammerhai

ProSieben/ Willi Weber Rea Garvey bei "The Masked Singer"

ProSieben/Willi Weber Ruth Moschner, Rea Garvey und der "The Masked Singer"-Monstronaut

