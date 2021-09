Daniel Lopes (44) geht ran an den Speck! Der Sänger hat große Pläne und möchte mit den SixxPaxx durchstarten. Schon zuletzt betonte er allerdings, dass er in Sachen Fitness noch nicht unbedingt mit den alteingesessenen Jungs der Strippertruppe mithalten könne. Die heißen Tänzer sind alle superfit und arbeiten wirklich hart an ihren Körpern. Genau daran will sich der DSDS-Star jetzt ein Beispiel nehmen, wie er im Gespräch mit Promiflash erzählte: Er möchte einige Kilo abnehmen.

Obwohl Daniel in erster Linie in die Fußstapfen von Marc Terenzi (43) tritt und die Stripper musikalisch begleitet, möchte er auch in Sachen Fitness mithalten können. "Die sportliche Herausforderung ist aktuell die größte für mich. Ich habe sehr lange etwas nachgelassen und nicht so sehr auf meine Figur geachtet", gab der 44-Jährige im Promiflash-Interview zu. Durch hartes Training, viel Disziplin und die Unterstützung der SixxPaxx-Experten habe er aber schon sechs Kilo abgespeckt. Damit könne er sich ganz bald offiziell vom "Schwabbelbauch-Daniel" der vergangenen Monate verabschieden.

Der Musiker strebt durch seine Zusammenarbeit mit der Berliner Strippergruppe aber nicht nur körperliche Erfolge an – er hat auch beruflich klare Ziele vor Augen. Daniel erhofft sich nämlich, neue Fans zu gewinnen. "Es ist ein super Sprungbrett, an ein Publikum zu kommen, das Daniel Lopes sonst gar nicht gehört hat. Dadurch dass ich so lange weg war, glaube ich, dass ich wieder alles aufbauen muss", hielt er fest.

Instagram / officialdaniellopes Daniel Lopes, September 2021

Wehnert, Matthias / ActionPress Marc Terenzi mit den SixxPaxx im November 2019

Instagram / daniellopesmusic Daniel Lopes im März 2020

