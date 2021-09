Gehen die beiden zu weit? Bei Love Island bilden momentan Robin Widmann und Isabell Kremer ein Couple. Trotz ihrer gegenseitigen Anziehung zofften sie sich aber auch schon öfters. Inmitten ihrer Streitereien offenbarte Granate Angelina Ratko: Sie steht auch auf Robin. Die ersten Islander, die davon erfuhren, waren Andrina Santoro (28) und Martin Fuhsy, als Couple gerne auch Mandrina genannt. Daraufhin suchten die beiden das Gespräch mit Robin – doch das kommt bei den Fans nicht allzu gut an!

"Ich glaube nicht, dass das mit Isabell bei ihm so in Stein gemeißelt ist. Es gab ja schon ein paar Krisen zwischen den beiden", überlegte Andrina wegen Robins Gefühlslage. Und Martin ermutigte den Fußballer sogar, auf Angelina zuzugehen und "auf jeden Fall ein bisschen mit ihr zu sprechen". Der Gedanke, dass Robin sich von Isabell trennen könnte, sei zwar "komisch", aber man sollte ja auch nichts erzwingen, wenn es eh nicht gut läuft. Dass Mandrina womöglich zu sehr eingreifen, sehen die beiden nicht so: "Wenn es mit Angelina besser passt, da reden wir Robin überhaupt nicht rein!"

Auf Twitter sehen das die Fans allerdings ganz anders: "Wie manipulativ sind denn Martin und Andrina?", schreibt eine Userin. Ihrer Meinung nach sollten es die beiden deshalb nicht ins Finale schaffen – und sie ist damit nicht alleine. "Nach dieser Aktion würde ich sogar für ein Zweck-Couple inklusive Jannik abstimmen, nur nicht mehr für Andrina und Martin", urteilt eine andere Userin.

"Love Island – Heiße Flirts und wahre Liebe", Montag, 30. August, um 20:15 Uhr und ab 31. August immer montags bis freitags und sonntags um 22:15 Uhr bei RTLZWEI.

