Wie läuft es zwischen Maxime Herbord (27) und Raphael Fasching (23)? Als Bachelorette vergab Maxime vor wenigen Wochen ihre letzte Rose an den Österreicher. In der großen Wiedersehensshow stellten die beiden dann klar, dass sie nach der Sendung zwar bislang kein Paar geworden sind, sich aber weiterhin kennenlernen. Doch ist dieser Status noch aktuell? Zumindest auf Maximes Netz-Profil findet man von den beiden keinerlei gemeinsamen Content.

Vor allem auf dem Instagram-Account der Ex-Bachelor-Kandidatin fehlt jede Spur ihres Auserwählten. Weder in ihrer Story noch in ihrem Feed ist Raphael zu finden. Nicht mal ein Foto des Bachelorette-Finales mit Raphael hat Maxime veröffentlicht. Ob die beiden einfach nur diskret mit ihrem Kennenlernen umgehen wollen? Auf Raphas Social-Media-Kanal sieht es da etwas anders aus.

Dabei würden die zwei laut Sexpertin Jana Förster so gut zusammen passen. "Die beiden sind relativ zurückhaltend, brauchen ein hohes Sicherheits- und Wohlfühlgefühl in der Kommunikation miteinander", erklärte Jana im Interview mit Promiflash.

Anzeige

TVNOW Bachelorette Maxime Herbord mit Raphael Fasching

Anzeige

Instagram / raphael.f_ Raphael Fasching im September 2021

Anzeige

TVNow Raphael Fasching und Maxime Herbord bei "Die Bachelorette"

Anzeige



Tipps für Promiflash? Einfach E-Mail an: tipps@promiflash.de